In 17 comune din judetul Iasi va fi rationalizata apa potabila In 17 comune din județul Iași, apa potabila va fi livrata consumatorilor doar in anumite intervale orare, deoarece este necesara umplerea rezervoarelor, a precizat astazi, intr-o conferința de presa, prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru. „Sunt anumite comune unde intr-adevar exista un alt program decat cel 24 din 24 pentru apa potabila, pentru ca ApaVital sa aiba la dispoziție macar 6-8 ore in așa fel incat rezervoarele sa poata sa fie din nou umplute. Numai ca e foarte importanta cauza pentru care apa din aceste rezervoare se consuma foarte rapid, pentru ca, in afara de consumul casnic, apa potabila… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

