Stiri pe aceeasi tema

- Nicio persoana din public nu fost lovita de aceste tiruri in imprejurimile catedralei St John the Divine din Manhattan, a afirmat comisarul Dermot Shea de la politia din New York. Anterior, o purtatoare de cuvant a politiei din New York declarase ca politistii au facut uz de armele din dotare dupa ce…

- Un barbat a fost impuscat mortal de politia din New York dupa ce a deschis focul asupra multimii care pleca de la un concert de colinde susținut in fata unei catedrale din oras, relateaza hotnews .Din fericire, nicio persoana din public nu fost lovita de gloanțe in acest atac armat care a avut loc la…

- Un individ a fost ranit de gloante de politia din New York dupa ce a deschis focul asupra multimii adunate duminica pentru un concert de colinde de Craciun in fata unei biserici din oras, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Se anunta scandal la Cotroceni: Diana Sosoaca (AUR)) REFUZA…

- Un automobil a lovit mai multe persoane, vineri dupa-amiaza, într-un cartier din Manhattan, unde se desfașura un protest al activiștilor „Black Lives Matter”, au raportat poliția și presa locala, fara a preciza daca a fost un accident sau un act intenționa, potrivit AFP.Mai multe…

- Pfizer si-a redus pe parcursul anului tintele de productie pentru vaccinul impotriva noului coronavirus, in conditiile in care producatorul american de medicamente a avut dificultati sa isi asigure toate materialele necesare pentru fabricarea vaccinurilor pe scara larga. Romanii mai au o șansa sa…

- Marșul este organizat tradițional in ziua aniversarii „complotului de praf de pușca” impotriva regelui Angliei, Iacob I, simbolul caruia a devenit aristocratul rebel Guy Fawkes. Masca-simbol a acestui personaj a aparut mai tarziu, grație benzii desenate „V for Vendetta”, creata de designerul…

- Participanții la un miting pro-Trump din New York au fost batuți de radicali in negruSute de mașini au participat la un convoi organizat de „Jews for Trump” Mașinile au fost atacate cu oua, vopsea și pietre. Poliția din NY cauta acum faptașii Un miting pașnic pro-Trump din New…

- Doi adolescenti care au fost impuscati, marti dupa-amiaza, cu un pistol cu bile au fost dusi la spital, incidentul avand loc in fata unui liceu din municipiul Ploiesti, a informat Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova. Potrivit Biroului de Presa al Serviciului de Ambulanta Prahova, cei doi elevi…