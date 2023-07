La data de 14 iulie a.c., in jurul orei 18. 20, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia – Biroul de Poliție Vama Veche – 2 Mai au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul unui conflict spontan, intr-un camping din stațiunea Vama Veche, un barbat, de 21 de ani, ar fi fost impușcat in picior, cu o arma, de un barbat, de 50 de ani.Polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma.Barbatul de 21 de ani a fost preluat de ambulanța și transportat la spital.Cercetarile in acest caz sunt, in prezent, in derulare, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor…