- Deși are 60 de angajați juriști, Primaria Capitalei iși permite sa plateasca cateva milioane bune de euro pentru servicii de asistența in domeniu. Numai anul trecut, PMB a inregistrat costuri de 18 milioane de lei (3,5 milioane euro) pentru servicii de asistența juridica, atrage atenția Fundația pentru…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Curtea de Conturi privind cheltuielile iresponsabile ale Primariei Capitalei, care, deși are peste 60 de juriști angajați, a platit 18.000.000 lei pentru servicii de asistența juridica externa doar in 2023. Asta…

- Curtea de Conturi a avertizat ca Romania a pierdut peste 580 de milioane de euro din exporturile pe nimic a energiei electrice și importurile la prețuri exorbitante, avand in vedere ca vanzarea in afara țarii se produce doar cand se inregistreaza excedent pe toate piețele. Instituția a cerut, totodata,…

- Curtea de Conturi a facut public raportul in care prezinta auditul de conformitate realizat in decursul anului 2023, pentru anul anterior, la Primaria Arad (Municipiu... The post Supraevaluarea unor terenuri și construcții, principala neregula depistata de Curtea de Conturi, la Primaria Arad, pentru…

- Curtea de Conturi a publicat raportul in care prezinta auditul de conformitate realizat in decursul anului 2023 la Gospodarirea Comunala Arad pentru anul anterior. In... The post „Prea mulți bani pentru protocol” – Curtea de Conturi a constatat 7 nereguli, in urma auditului la Gospodarirea Comunala…

- Este ancheta la Direcția Naționala Anticorupție. Firma la care este angajata soția șefului din IT a incheiat contracte de peste 2 milioane de lei cu Parchetul Anticorupție. Curtea de Conturi a intrat pe fir și anunța ca achizițiile sunt nelegale. Contactata de presa, aceasta a spus ca este „o pura coincidența”.…

- Judecatoarea Gabriela Cristina Mazilu, acuzata de Agentia Nationala de Integritate ca nu justifica peste 6 milioane de euro, a fost promovata de CSM la Curtea de Apel... The post O judecatoare, acuzata de ANI ca nu justifica o avere de peste 6 milioane de euro, promovata la Curtea de Apel appeared first…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Curtea de Apel București privind suma de peste 3 milioane de lei, pe care primarul comunei Corbeanca, Valeriu Anton, trimis in judecata pentru luare de mita și spalare de bani, nu poate sa o justifice.