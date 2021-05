Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern din data de 27 mai a fost aprobat memorandumul privind acordul de principiu pentru contractarea a doua imprumuturi, de circa 480 milioane euro, cu Banca Europeana de Investiții. Memorandumul a fost inaintat Guvernului de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și ministrul Sanatații,…

- ”Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, finalizeaza un proiect de investitii finantat din fonduri europene, prin care statiile de transformare Gorban, Pascani si Hirlau au fost modernizate si integrate in SCADA (Monitorizare, Control si Achizitii de Date)”, anunta compania. Proiectul…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi, 27 mai, un memorandum pentru contractarea a doua imprumuturi de la Banca Europeana de Investiții (BEI), in valoare de circa 480 de milioane de euro, pentru construirea spitalelor regionale de la Craiova și Cluj, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finanțelor…

- In ședința de Guvern din data de 27 mai a fost aprobat memorandumul privind acordul de principiu pentru contractarea a doua imprumuturi, de circa 480 milioane euro, cu Banca Europeana de Investiții. Memorandumul a fost inaintat Guvernului de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și ministrul…

- ​Guvernul a aprobat memorandumul privind acordul de contractare a doua împrumuturi de la Banca Europeana de Investiții, în vederea construirii spitalelor regionale Cluj și Craiova, se arata într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Valoarea totala ce ar putea fi contractata este…

- Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica, in care a vorbit de demisii dupa scandalul mutarii pacientilor de la Spitalul Foisor, subliniind ca „sa vedem daca mai exista onoare in Romania”. ”Capul lui Voiculescu il vrem!” Ce se afla, de fapt, in spatele scandalului de la ”Foișor”…

- Potrivit Ministerului de Finante, Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, semnarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 250 milioane de euro, destinat construirii Spitalului Regional de Urgenta Iasi, precum si acordarea imputernicirii de semnare…

- Curtea de Conturi constata in raportul privind utilizarea fondurilor bugetare in 2019 nereguli precum cumpararea de catre Secretariatul General al Guvernului a unor sisteme informatice care nu s-au folosit, cheltuierea nelegala a unor fonduri primite de primarii de la Ministerul Dezvoltarii, acordarea…