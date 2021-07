Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața doi oameni, un barbat și o femeie, și-au gasit sfarșitul intr-un mod tragic, in urma unui accident in Ialomița. Mașina in care se aflau s-a izbit violent de o autoutilitara.

- Petrișor, romanul care a fost dat disparut de familie, la granița dintre Slovacia și Ungaria, a fost gasit in viața, dar confuz și cu rani pe tot corpul. Petrișor, tanarul din Neamț, care a fost dat disparut la granița dintre Slovacia și Ungaria, a fost gasit in viața. Barbatul este in stare de șoc,…

- Un atac cu explozibili și impușcaturi a avut loc luni, pe Autostrada A1 care leaga Modena de Bologna, in Italia. Hoții au vrut sa jefuiasca o mașina blindata de transport valori. Aceștia au pus cuie pe asfalt, au incendiat mai multe autoturisme și au folosit arme de foc. Potrivit autoritaților, jaful…

- Un șofer roman de 38 de ani care conducea un microbuz spre Salzburg a lovit un camion cu remorca de avertizare pe un șantier din Austria, pe Westautobahn (A1). In microbuz mai erau cinci romani, iar doi dintre ei au decedat, scriu publicațiile austriece Salzburg 24 și Nachrichten.Un grav accident rutier…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, duminica, intr-un incident armat produs in statul american Colorado, afirma surse din cadrul politiei citate de agentia Associated Press și preluat de mediafax. Un individ a deschis focul intr-o parcare de autorulote situata la periferia estica a orasului…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Salvatorii incercau, marti dupa-amiaza, sa resusciteze o victima de 15 ani, inconștienta, in urma unui accident produs in comuna Slobozia din județul Arges. Accidentul s-a produs dupa ce fostul primar al comunei a ieșit cu mașina in strada principala fara sa se asigure. Vehiculul condus de fostul primar a…

- Un șofer maramureșean care se afla la volanul unui mastodont a ucis weekendul trecut o femeie, accidentul avand loc pe șoseaua de centura dintre Laflutte și Tomate, pe RN 25, intre Arras și Dainville, in Franța. Jurnaliștii de la stiridiaspora.ro scriu ca șoferul mașinii lovite de TIR, o femeie originara…