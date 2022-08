Stiri pe aceeasi tema

- O invațatoare din Curtea de Argeș trage un semnal de alarma și le spune parinților sa fie mai atenți la carțile pe care le cumpara pentru copiii lor. Aceasta a fost șocata sa regaseasca in oferta unor mari librarii din Romania doua carți cu „sfaturi" pentru copii, cu varste cuprinse intre 6 și 8 ani,…

- Saptamana Mondiala a Alaptarii, marcata și in cadrul Spitalului Județean Și anul acesta, la Spitalul Județean de Urgența Pitești, cu sprijinul asociației SAMAS, organizație non-guvernamentala dedicata sanatații mamei și sugarilor din Romania, este marcata Saptamana Mondiala a Alaptarii. Printre alte…

- A new case of monkeypox was diagnosed in a 38 year old male, from Arges, the Ministry of Health informs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on…

- Nicolae Georgescu: „Romania nu va duce lipsa de mancare, in special de produse agricole romanești de calitate superioara” Foarte mulți au scris despre revenirea ministrului Daea. Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș afirma ca el va aborda provocarile care il așteapta. „Toata lumea este cu ochii pe…

- Partidul Miscarea Populara se opune modificarilor la Codul fiscal pe care le pregateste Guvernul Ciuca (PSD – PNL – UDMR) prin care vor fi crescute anumite taxe si impozite, va fi injumatatit plafonul pentru IMM-uri si se vor elimina anumite facilitati fiscale pentru microintreprinderi, transmite Ionuț…

- Senator PNL de Argeș, Danuț Bica l-a interpelat pe ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Constantin Budai, despre menținerea in viitoarea lege a pensiilor a prevederilor referitoare la pensionarea persoanelor care au locuit cel puțin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta. Parlamentarul…