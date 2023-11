Președintele Klaus Iohannis, aflat marți in Senegal, ultima țara din turneul inceput in 14 noiembrie și pe care il va incheia vineri, susține ca prin vizitele sale in patru țari din Africa a „pus Romania pe radarul african”. Intrebat despre costuri, șeful statului a raspuns, fara a da detalii: „Sigur ca asta vine cu niște cheltuieli”. Președintele Klaus Iohannis iși incheie turneul din statele africane cuo vizita in oficiala in Senegal, el urmand ca marti si miercuri sa aiba un program relaxat, care include si o vizita intr-o insula aflata in patrimoniul UNESCO, iar joi sa fie primit de presedintele…