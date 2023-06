Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Budapesta a emis un mandat de arestare international pe numele unui fost eurodeputat Jobbik, condamnat pentru spionajUn tribunal din Budapesta a emis un mandat de arestare european si international impotriva fostului eurodeputat al formatiunii nationaliste Jobbik Bela Kovacs, condamnat…

- Procesul prin care omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat penal se va relua dupa ce Curtea de Apel București a admis cererea de revizuire a acestuia. Deși inca de la debutul anchetei DNA, din 2009, aparatorii lui Popoviciu au susținut vehement faptul ca omul de afaceri nu i-a oferit mita o…

- Romania devine pe zi ce trece un stat eșuat. Asta pentru ca legile sunt doar pentru amarați, in timp ce potentații societații beneficiaza de clemența și de ”portițe” pentru a scapa cu fața curata. Așa este și cazul directorului Aeroportului Cluj, David Ciceo. Dosarul sau, in care era acuzat ca a luat…

- Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, a fost dat in urmarire generala de Politia Romana, el avand de executat o condamnare de 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani in dosarul de coruptie al lui Darius Valcov.

- Un inginer al Companiei de Transport Public a scapat ieftin dupa ce a fost prins baut la volan. A refuzat prelevarea de probe biologice, dar i-a impresionat pe judecatori cu afirmatia ca s-a cumintit. Pe 29 martie 2019, Ioan Dobinda a plecat de la serviciu, mergand la unchiul sau pentru a-l ajuta sa…

- Curtea de Apel Craiova a respins, ieri, apelul formulat de un barbat de 41 de ani, condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare pentru dare de mita si refuzul recoltarii de probe biologice. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a fost depistat conducand baut, iar ca sa scape de dosarul penal ar fi…

- IPJ Timiș a anunțat ca la data de 20 martie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Este vorba de Iulian Boț, zis…