Impozitele și taxele locale din Giurgiu, majorate cu rata inflației Și in acest an, majorarea impozitelor și taxelor locale incasate de Primaria Giurgiu cuprinde numai rata inflației, adica 4,6%, Giurigu numarandu-se printre puținele orașe din țara care nu aplica și alte majorari ale impozitelor și taxelor locale. Decizia a fost luata de consilierii locali la sfarșitul anului trecut și nu este o noutate, 2020 fiind cel de-al noualea an consecutiv in care aceste dari se majoreaza doar cu rata inflației, acestea fiind stabilite la nivelul minim prevazut de Codul Fiscal. Iar decizia de a nu majora impozitele și taxele locale cu procente mai mari a avut efect, incasarile… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

