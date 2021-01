Stiri pe aceeasi tema

- Incet-incet scena politica romaneasca se schimba. In timp ce cele doua mari partide rivale, PNL și PSD, continua sa-și impuna supremația, iar UDMR ramane pe post de „partid balama”, in realitate fiind o „Uniune”, din urma vin tare lideri și partide noi, decise sa contribuie la schimbare. Azi vom…

- Peste 50 de comercianti s-au inscris la Targul de Craciun care anul acesta, din cauza pandemiei, va fi organizat online de Primaria Sfantu Gheorghe, informeaza autoritatile locale. Potrivit acestora, platforma va fi accesibila la inceputul lunii decembrie, iar aici vor putea fi gasite cu predilectie…

- Societatea Academica din Romania (SAR), impreuna cu reprezentantii elevilor, tinerilor si parintilor din tara, sindicatele din educatie si organizatii din societatea civila educationala lanseaza apelul „Elevii nu vor fi lasati la mila guvernarii” catre toate partidele care candideaza in alegerile…

- Secerisul manual si intregul ritual care se practica in mediul rural romanesc din centrul Ardealului legat de cultivarea, recoltarea graului si pana la framantarea painii, au ajuns doar niste amintiri, pe fondul evolutiei tehnologiei si renuntarea la traditionala secera de otel. Pentru a scoate din…

- Din cauza mai multor cazuri de COVID-19 in randul angajatilor, serviciile de relatii cu clienții sunt limitate la Direcția de Asistența Sociala a Primariei Sfantu Gheorghe. Pentru ca mai mulți angajati au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus, serviciul pentru clienți este limitat, dar operațional.…

- Piata agroalimentara din municipiul Sfantu Gheorghe va functiona in continuare, cu respectarea normelor de protectie sanitara, aceasta desfasurandu-si activitatea in spatiu deschis, insa in buticuri va putea intra doar cate un singur cumparator. Reprezentantii conducerii societatii comerciale Tega,…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe anunța ca luni, 9 noiembrie, pe strada Puskas Tivadar (portiunea dintre strazile Oltului și 1 Decembrie 1918) se vor efectua lucrile de asfaltare. Locuitorii sunt rugați sa nu parcheze autoturismele sau alte vehicule pe portiunea respectiva, pentru ca lucrarile …

- Primaria Sfantu Gheorghe si mai multe institutii din subordinea acesteia vor fi inchise luni pentru dezinfectie, dupa ce mai multi angajati au fost diagnosticati cu COVID-19. Reprezentantii Primariei informeaza, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES, ca programul de lucru va fi reluat marti. „Dupa…