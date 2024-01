Anul 2024 vine cu impozite mai mari pentru romani. Vor fi impozite mai mari pentru locuințe, terenuri, dar și autoturisme. Mai mult de atat, tarifele pentru locurile de parcare vor cunoaște o majorare de aproape 14%, in concordanța cu rata inflației din anul precedent. Iar in unele orașe, aceasta masura a fost deja implementata inca de la finele anului trecut. In ceea ce privește impozitul la vanzarea unui imobil in 2024, pentru o garsoniera, acesta va crește de la 144 de lei la 164 de lei pe an. Pentru un apartament cu doua camere, taxele vor crește cu 30 de lei, ajungand la 220 de lei, in timp…