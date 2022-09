Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului de Finanțe sa colaboreze cu ordonatorii de credite și sa aiba proiectul de buget pentru anul viitor 2023, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza și vot in Parlament. „Prin bugetul pentru anul viitor ne propunem…

- „Ne-am asumat sa venim cu proiectul de buget in octombrie. Proiectul de buget prin care vom asigura continuitatea programului de investiții. Ne vom asigura ca vom fi in masura sa gestionam deficitul bugetar și sa gestionam inflația.Concomitent cu indentificarea resurselor bugetare pentru marirea salariilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Ministerul Finanțelor va prezenta proiectul de buget pe anul 2023 in luna octombrie, astfel incat Parlamentul sa il dezbata și sa il aprobe in luna noiembrie. In ultimii ani, bugetul a fost aprobat cu intarziere. „Am discutat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri ca Ministerul Finantelor urmeaza sa prezinte pana pe 20 octombrie proiectul de buget pentru anul viitor, astfel incat acesta sa poata fi supus dezbaterii parlamentare in luna noiembrie. ‘Ministerul Finantelor, in deplina coordonare cu ordonatorii principali…

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

- Ministerul Finantelor va lansa o noua sesiune de cumparare a titlurilor de stat Tezaur, incepand de luni, 8 august, cu maturitate de 1 an si dobanda de 8,25% pe an. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.In perioada 8-26 august, titlurile de stat pot fi cumparate…

- Rada Suprema a adoptat proiectul de lege nr. 7427, care prevede instituirea unui moratoriu privind creșterea tarifelor la caldura pentru populație. Acest lucru a fost anunțat de deputatul Yaroslav Jelezneak. Potrivit acestuia, proiectul de lege a fost adoptat dupa aproape doua luni de discuții. {{630303}}Documentul…

- Ministerul Finantelor a publicat luni seara proiectul de modificare a Codului Fiscal, care prevede, printre altele, cresterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%, scaderea pragului veniturilor pana la care o companie este considerata microintreprindere, trecerea la impozit pe profit pentru firmele…