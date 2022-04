Stiri pe aceeasi tema

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 1,8% in primele doua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica. Consumul industrial a fost mai mic cu 2,1%, in timp ce populatia a utilizat cu 1,1% mai…

- Romania a importat, in 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,82 milioane tone echivalent petrol (tep). Este vorba de o creștere de 68% (1,141 milioane tep fata de cea din anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna de gaze naturale…

- Romania a importat, in 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,82 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68% (1,141 milioane tep) mai mare fata de cea din anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, petrol brut si gaze naturale in suma de 2,831 miliarde euro, in crestere cu 52,6 comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica INS .Pe de alta parte, exporturile s au cifrat, in…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, petrol brut si gaze naturale in suma de 2,831 miliarde euro, in crestere cu 52,6% comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, petrol brut si gaze naturale in suma de 2,831 miliarde euro, in crestere cu 52,6% comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pe de alta parte, exporturile s-au…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de titei de peste 2,848 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 122.000 tep (4,1%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de titei de peste 2,848 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 122.000 tep (4,1%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile…