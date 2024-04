Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele importate se ingramadesc in porturile europene, transformandu-le in „parcuri auto”, in timp ce producatorii și distribuitorii de automobile se lupta cu o incetinire a vanzarilor și cu blocaje logistice, inclusiv cu lipsa șoferilor de camion.

- APEL CIVIC… Aglomerația din zona celor doua licee din municipiul Huși, „Cuza Voda” și „Dimitrie Cantemir”, este din ce in ce mai reclamata de localnicii nemulțumiți, care așteapta soluții de la autoritați, in vederea fluidizarii traficului intraurban. Dar pana sa gaseasca aleșii locali soluții eficiente,…

- „La data de 4 martie, in jurul orei 11:30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre faptul ca pe Drumul National 1, in zona localitatii Baicoi, pe sensul de mers Brasov catre Bucuresti, ar fi avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Din primele verificari a reiesit faptul…

- In București consumul de droguri este asemanator cu cel din marile orașe europene. O arata o analiza a apelor reziduale care se realizeaza anual de catre Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie in peste 100 de orașe europene.

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, joi, cu ocazia Consiliului informal Justitie si Afaceri Interne(JAI), ca statele UE ar trebui sa se concentreze pe lupta impotriva traficului de droguri intre porturile europene, pe o baza mai integrata la nivel international, potrivit agerpres.ro.…

- Uniunea Europeana a lansat miercuri la Anvers, in Belgia, principalul punct de intrare a cocainei pe continentul european, o "Alianta a porturilor" pentru armonizarea masurilor de securitate impotriva traficului de droguri si combaterii infiltrarii lor prin retele criminale, relateaza France Presse."Este…

- ”Traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat, in anul 2023, conform datelor operative la acest moment, peste 92,5 milioane tone, o crestere de 22,5% fata de 75,5 milioane tone in 2022, reprezentand o performanta istorica a portului Constanta. Traficul maritim a crescut cu…