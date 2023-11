Importanța reglării unghiurilor direcției Unul dintre factorii care pot duce cel mai mult la uzura prematura a anvelopelor este reglarea incorecta a unghiurilor direcției, dar aceasta consecința este doar unul dintre aspectele negative ale acestui factor mecanic. Atunci cand va decideți sa achiziționați un set de anvelope, va doriți cu siguranța sa va bazați pe ele pentru o perioada mai mare de timp. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Procurorul-sef al DNA, Marius Voineag, a afirmat ca Directia a jucat un rol cheie in „amplul proces de combatere a coruptiei” si de reformare a sistemului de justitie, ceea ce a condus la ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare. Potrivit unui comunicat al DNA, Marius Voineag a participat luni…

- Asociația Pro Grințieș, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț, a inițiat proiectul „Ținutul Neamțului: munții cu legende și povești”, Domeniul Cultura, in cadrul proiectelor cu Finantarilor Nerambursabile oferite de Consiliul Judetean Neamt, adaugand o contributie proprie. Scopul proiectului este…

- Judecatorii Curtii de Apel București au decis vineri prelungirea arestul preventiv pentru inculpații Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Razvan.Frații Godei, anchetați in dosarul „Azilele groazei”, raman in arest preventiv a decis, vineri, Curtea de Apel București, care a admis contestația…

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) a anunțat, marți, ca a fost prinsa persoana care a trimis email-urile de amenințare cu bomba, la spitalele și instituțiile publice din Romania, in ultimele saptamani. DIICOT a anunțat ca cel care a trimis amenințarile…

- Au clonat site-urile a doua banci și au golit conturile clienților. Pana acum, 41 de persoane sunt victime in dosarul instrumentat de DIICOT pe numele lor. Șapte membri ai gruparii de criminalitate organizata au fost arestați, iar 15 au fost plasați sub control judiciar. Potrivit unui comunicat al…

- Adjunctul sefului IPJ Constanta cu responsabilitati in domeniul sigurantei rutiere si ordinii publice, seful Politiei Rutiere Constanta, seful Politiei municipiului Mangalia si seful Politiei Vama Veche au fost eliberati din functie, in urma accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit.…

- Conducerea spitalului Judetean de Urgenta Slatina a refuzat, vineri, accesul in spital al prefectului judetului Olt, Mario De Mezzo, care mersese la spital dupa ce primise sesizari cu privire la faptul ca in sectia de cardiologie a unitatii sanitare sunt probleme legate de igiena, respectiv gandaci.…

- Zeci de copii au facut toxiinfecție alimentara la un hotel de patru stele din stațiunea Bran, județul Brașov. Totul s-a intamplat in urma cu cateva zile, dupa cei mici au mancat micul dejun la hotelul unde au fost cazați. 200 de copii erau cazați in tabara de vara de la Bran.La doar puțin timp dupa…