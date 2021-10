Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii romani care au fost nevoiti sa lucreze mai mult de acasa in ultimele 18 luni din cauza pandemiei de COVID-19 doresc sa revina la birou, arata studiul „Back to the Office” realizat de Cushman & Wakefield Echinox.

- Angajații romani care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa in ultimele 18 luni din cauza pandemiei de COVID-19 doresc sa revina la birou, in condițiile in care mai mult de jumatate dintre aceștia asociaza revenirea la birou cu „intoarcerea la normalitate” și resimt lipsa socializarii cu colegii,…

- Pompele de apa sunt solutia optima pentru alimentarea cu apa atunci cand nu exista o sursa centralizata de furnizare a apei. Aceste echipamente pot sa pompeze apa de la adancimi mici si de la adancimi mari. In cazul apelor de mica adancime de pana la 7 m sunt recomandate a fi folosite pompele de suprafata,…

- Fostul ambasador al Statelor Unite la Chișinau, Dereck Hogan, s-a ales cu o funcție in conducerea Departamentului de Stat. Acesta a devenit recent Asistent principal adjunct al Secretarului de Stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat.

- Acasa e locul unde te simți cel mai bine. De aceea, este important sa ai grija de ea, sa investești in recondiționarea ei cat de des poți, sa o amenajezi așa cum iți place și sa o accesorizezi dupa nevoile și gusturile tale. Pune-ți amprenta, umanizeaz-o și fa-o cat mai calda și primitoare. Dar pentru…

- Aproape 96% dintre angajații romani considera ca standardele care certifica nivelul de reziliența al unei cladiri in fața unei pandemii sunt nu doar utile, ci și necesare in contextul actual, arata un sondaj inițiat de Genesis Property in randul a 1.208 de angajați din toata țara. Certificarea unei…

- Mai mult de jumatate dintre angajati vor sa lucreze in continuare de acasa, unii chiar in alt oras sau in alta tara decat cea de domiciliu, potrivit unui sondaj realizat de una dintre cele mai cunoscute companii de recrutare.

- „Munca de acasa” se transforma in „munca de oriunde”? Doar 1 din 5 angajați considera ca ar obține aprobarea angajatorului sa lucreze dintr-o alta țara, potrivit unui studiu derulat de platforma BestJobs. Potrivit celui mai recent sondaj realizat pe platforma BestJobs, mai mult de jumatate dintre angajați…