Implicarea Serviciilor in Justitie, din nou in presa straina

Adunarea Generala a Federatiei Barourilor Europene (FBE) si-a exprimat “profunda ingrijorare” cu privire la dreptul de acces al cetatenilor romani la o instanta libera si independenta, noteaza, miercuri, Eu today, in pagina electronica. Totodata, preocuparea a fost extinsa si la situatia judecatorilor, procurorilor si avocatilor din Romania. In principal, preocuparile Federatiei se concentreaza pe ingerinta Serviciului […] Implicarea Serviciilor in Justitie, din nou in presa straina is a post from: Ziarul National