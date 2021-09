Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Eventuala incheiere a unui acord intre junta la putere la Bamako si societatea rusa paramilitara privata Wagner "ar repune in discutie" mandatul armatei germane in Mali, a avertizat miercuri ministrul german al apararii, relateaza AFP. "Daca guvernul din Mali incheie astfel de acorduri cu…

- Uniunea Europeana nu are alta optiune decat sa discute cu noii lideri talibani ai Afganistanului, iar Bruxellesul va incerca sa se coordoneze cu guvernele statelor membre pentru a organiza o prezenta diplomatica la Kabul, a declarat marti pentru Reuters Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe…

- Uniunea Europeana va coopera cu talibanii doar daca vor respecta drepturile fundamentale, inclusiv pe cele ale femeilor si vor impiedica folosirea teritoriului Afganistanului de catre teroristi, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, transmite Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a dispus implicarea de urgenta a Fortelor Aeriene Romane pentru evacuarea cetatenilor romani din Afganistan, informeaza Administratia Prezidentiala. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dispus luni, 16 august 2021, implicarea de urgenta a Fortelor Aeriene Romane pentru…

- O noua ancheta a BBC a dezvaluit miercuri amploarea operatiunilor grupului rusesc de mercenari Wagner in timpul razboiului civil din Libia, care au inclus uciderea prizonierilor de razboi, crime de razboi si aprovizionarea cu echipamente de la armata rusa, relateaza Agerpres. BBC a intrat…

