Stiri pe aceeasi tema

- Muzica ne aduce mai aproape, iar primul weekend de toamna calendaristica sta sub semnul notelor muzicale, la Palas. Festivalul Senzoria revine in ultimele zile de vacanța cu activitați pentru intreaga familie, dar și cu spectacole susținute de artiști naționali, iar Filarmonica de Stat „Moldova” Iași…

- REȘIȚA – Acesta este termenul oficial pana cand lucrarile la extensia UPU a SJUR vor fi finalizate. O extensie despre care managerul SJUR afirma ca arata foarte bine, insa la containere mai e de lucru! Mutarea trebuia sa se fi facut inca din 3 noiembrie 2021, insa containerele n-au fost gata atunci.…

- Cinefilii timișoreni și copiii se pot bucura in perioada 26-31 iulie de un maraton de șase zile de filme multi-premiate și avanpremiere in Gradina de Vara Capitol a Filarmonicii Banatul și la Cinema Victoria.

- A noua editie a Festivalului Ceau, Cinema! incepe joi, 14 iulie, cu proiectia filmului „Metronom” (2022), la sala Capitol a Filarmonicii Banatul, in prezenta regizorului Alexandru Belc si a actritei Mara Bugarin. Timp de patru zile, publicul va putea alege din peste 40 de filme si va putea participa…

- Lordul muzicii folk romanești, Mircea Vintila a susținut un concert de zile mari marți seara la Timișoara, alaturi de Calin Barcean și membrii formației Pragu De Sus. Spectatorii care au asistat la cele doua ore și jumatate de spectacol in adevaratul sens al cuvintului care a avut loc la Porto Arte…

- In acesta dimineața, pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit pentru a salva un pisoi ramas blocat intr-o bucata de tavan fals, in Sacalaz. „Angajații unei farmacii din comuna din Sacalaz au auzit mieunatul pisoiul devreme și i-au anunțat pe salvatori. In jurul orei 8:35, trei subofițeri…

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului anul trecut cand, la varsta de 16 ani, a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, va susține un concert alaturi de Ovidiu Dodo – Moldovan, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 23 iunie, de la ora 20, la Manufactura.…

- Poetul roman de origine germana Rolf Bossert, care s-a nascut in 1952 la Reșița și a incetat din viața in 1986 la Frankfurt am Mein punandu-și capat zilelor la scurt timp dupa ce parasise Romania, va fi omagiat printr-un spectacol lirico-muzical bilingv intitulat „Pe scarile vantului”, in cadrul simpozionului…