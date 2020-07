Împărțeala pe licee S-au afișat primele rezultate ale repartizarii computerizate a absolvenților de gimnaziu, iar in Bacau, pe lista de inscriși apar 3.624 de elevi, din care au fost validați 3.466 de elevi. In perioada 13 – 16 iulie este programata depunerea dosarelor de inscriere la liceele la care candidații au fost repartizați. 66 „vecini” și nu numai […] Articolul Imparțeala pe licee apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Colonești este, ca de fiecare data, alaturi de locuitorii comunei. Printr-o postare pe facebook, aceasta a anunțat ca banii necheltuiți prin proiectul „O șansa pentru fiecare, o șansa pentru toți” derulat de autoritatea locala, in colaborare cu Societatea Naționala de Cruce Roșie Romania-Filiala…

- Ministerul Educației a decis: din anul școlar viitor, clasele vor avea maximum 10-15 elevi, aceștia vor sta cel mult 4 ore pe zi la școala, iar fiecare ora de curs o sa dureze cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi vor continua sa invețe de acasa, in sistem online. Acestea […]…

- O echipa de tineri a lansat TeachU, prima platforma de meditații gratuite din Romania, dedicata liceenilor. Platforma face legatura intre mentori, profesori sau tineri cu performanței și liceeni care fie cauta sa-și imbunatațeasca situația școlara la o anumita materie, fie doresc sa-și aprofundeze cunoștințele…

- A incetat fulgerator din viața, pe 21 aprilie 2020, artistul plastic Adrian Mircea Paiu. S-a nascut la 22 aprilie 1966, in Bacau. Este membru al Filialei Bacau a Uniunii Artiștilor Plastici din anul 1996. A deschis expoziții personale in Bacau in anii 1996 și 2009, in SUA, Tucson – 2000 și 2001, Marea…

- „Daca Hristos n-a inviat, zadarnica este atunci propovaduirea noastra, zadarnica este și credința voastra.” Invierea Domnului nostru Iisus Hristos este dovada cea mai puternica a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Prin Invierea Sa, Mantuitorul Hristos daruiește tuturor oamenilor iubirea și viața…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Naționala și Examenul Național de Bacalaureat, fara conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar in curs. Printr-un comunicat remis presei, s-a specificat ca aceasta…

- Prefectul Liviu Miroșeanu a condus ședința Comisiei instituite la nivelul județului Bacau in baza art. 18 din Hotararea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al Romaniei in perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul școlar 2017-2018,…

- 44 de misiuni au fost gestionate de pompierii militari, in ultimele 24 de ore, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au constat in acordarea asistenței medicale de urgența, pompierii-paramedici acționand in 26 de misiuni. In afara acestor situații, pompierii militari au acționat pentru stingerea…