- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Aproximativ 35.000 de persoane s-au inghesuit in incinta principalului spital din orasul Gaza, cautand refugiu inainte de asteptata ofensiva terestra israeliana, spun oficialii medicali, scrie news.ro. Mohammad Abu Selim, directorul general al spitalului Shifa - cel mai mare din Fasia Gaza…

- Salvamont Romania anunța ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta pentru salvarea turiștilor. In total, intervenția salvatorilor a fost vitala pentru 26 de persoane.

- O camera mica și intunecata, cu doua paturi supraetajate paralele, saltele goale și un vas de toaleta in mijlocul camerei. Este scenariul creat in vila de lux a fraților Tate din Voluntari, unde Andrew și Tristan au vrut sa arate lumii intregi condițiile in care au stat aproape jumatate de an.Timp de…

- Anaser Duduianu a fost capturat de autoritațile americane in Los Angeles, dupa ce a intrat ilegal pe teritoriul SUA și este suspectat ca ar fi fost implicat in acuzații de inșelaciune. Cunoscut ca lider al lumii interlope, el se afla pe lista infractorilor romani cautați cel mai intens, fiind pus sub…

- Dupa 14 ani de procese, Curtea de Apel Ploiesti a decis reducerea pedepselor aplicate mai multor persoane gasite vinovate pentru tentativa de omor calificat, dupa ce au batut cu o ranga si au calcat in picioare un barbat, in fata unui club din Ploiesti, informeaza News.ro.Magistratii Curtii de Apel…

- Un scandal inceput pe o strada din Calafat a continuat in fața sediului Poliției din oraș. Colegii agentului ultragiat au stat cu mainile in șold fara sa intervina in vreun fel atunci cand scandalagiul l-a amenințat și injurat pe polițist, ba chiar i-au spus sa plece ca sa nu-l irite și mai rau