Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai vrut sa pui un bilet la pariuri sportive pe internet de curand, ai observat cel mai probabil ca exista o mulțime de agenții de pariuri la care poți face asta. Prin urmare, te-ai intrebat de ce exista atat de multe și mai ales cu ce se diferențiaza casele de pariuri online. Este o […] Articolul…

- Restaurarea Cazinoului din Constanța se va finaliza in luna iunie a anului 2024, potrivit ultimelor estimari ale autoritaților. Termenul la care cladirea va fi redeschisa efectiv publicului este și mai indepartat. Oricum, este cert ca faimosul edificiu nu va mai gazdui jocuri de noroc. Pentru acest…

- In vreme ce prețul gazelor naturale doboara record dupa record, Republica Moldova se gasește acum in mijlocul unui alt șoc energetic. Gazprom anunța furnizarea de gaze pentru Moldova in al patrulea trimestru al anului 2023 la un preț semnificativ mai mare, ajungand la aproximativ 820 USD per mia de…

- Sambata seara, un tragic incident a avut loc in Botoșani, unde un barbat și-a taiat venele cu un flex, convins ca sufera de cancer dupa ce și-a pus singur diagnosticul, cautand simptomele pe internet. Barbatul și-a pacalit familia pretinzand ca merge sa puna lemne pe foc la centrala. Cu toate acestea,…

- In perioada menționata, județul Bacau a fost marcat de un numar semnificativ de cazuri de afecțiuni respiratorii, ceea ce subliniaza importanța prevenirii și gestionarii acestor probleme de sanatate. Datele privind aceste afecțiuni au generat ingrijorare și necesita atenție sporita din partea autoritaților…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau a emis o avertizare cu privire la apariția unor noi modalitați de comitere a fraudelor online, care implica asumarea identitații reprezentanților unor companii, firme de curierat sau banci de renume, cu scopul de a determina oamenii sa investeasca in produse sau…

- O femeie din Cluj-Napoca a reclamat ca mașina sa a fost distrusa dupa ce a fost ridicata de catre RADP de pe strada Tipografiei din oraș. Incidentul a avut loc dupa ce mașina a fost scapata de pe platforma iar brațul macaralei utilizate pentru a descarca mașina de pe platforma a cazut peste vehicul,…

- In ultima perioada, comunitatea jucatorilor de pe forumul jocului War Thunder a fost martora unei serii de scurgeri de documente clasificate despre sistemele de armament și echipamentele militare. Aceste scurgeri au ridicat preocupari cu privire la securitatea informațiilor, deoarece jocul este produs…