Impactul Covid asupra geopoliticii. Cum a fost afectat anul 2020 Anul trecut, 2020, a fost un an dificil și in ceea ce privește relațiile internaționale, nu doar cele interumane, limitate de restricțiile din pandemie. Euractiv a realizat o analiza care releva imaginea completa a geopoliticii din 2020. Deși ne-am fi așteptat la un posibil al treilea razboi mondial, pornit de la SUA și Iran, pandemia a reușit sa „inlocuiasca” lipsa acestuia construind un razboi sanitar care a dus la pierderea a peste 2,2 milioane de vieți umane. Susținandu-se teoria conform careia virusul nu ar fi de origine naturala, armele biologice produse de-a lungul anilor de catre puterile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii la aproape trei ani de inchisoare, atragand condamnarea unanima din partea Occidentului, in timp ce circa 1.400 de persoane au fost arestate in cursul zilei la mai multe manifestatii pro-Navalnii, comenteaza AFP. Statele Unite,…

- Mii de oameni din intreaga lume au votat pentru fotografia preferata in cadrul concursului Art of Building, pledand pentru Arg of Karim Khan realizata de fotograful profesionist Borna Mirahmadian din Australia, la categoria Opțiunile Publicului. Cei 15 finaliști din acest an au venit din intreaga…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa astazi, 25 ianuarie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles. In declarația facuta anterior intalnirii, ministrul de Externe a explicat ca se va discuta despre strategia…

- Cetațenii din Romania și Bulgaria vor trebui sa plateasca 244 de lire sterline pentru o viza temporara de lucru in Marea Britanie. Aceasta suma este cu 55 lire mai ridicata decat cea pretinsa altor cetațeni din Uniunea Europeana. Alaturi de romani și bulgari, tariful de 244 de lire se aplica și cetațenilor…

- Ungaria are putine sanse sa recurga la vaccinul rusesc Sputnik V având în vedere capacitatile limitate de producere a acestuia, a declarat duminica prim-ministrul Viktor Orban, într-un interviu în care a criticat abordarea Uniunii Europene în privinta achizitionarii…

- De azi, 1 ianuarie, cetatenii romani care vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, in timp ce romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in vizita nu vor avea nevoie de…

- Stanley Johnson, tatal prim-ministrului britanic Boris Johnson, a declarat joi ca este in proces de obtinere a unui pasaport francez pentru a-si mentine legaturile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza Reuters. Fost membru al Parlamentului European, Stanley Johnson a votat, la referendumul…

- CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. Cabinetul de miniștri al Japoniei a decis interzicerea intrarii in țara a strainilor nerezidenți din cauza raspandirii tulpinii „britanice” a coronavirusului. Aceasta restricție va intra in vigoare pe 28 decembrie, scrie Kyodo News. © Sputnik / Mihai CarausSuspenda…