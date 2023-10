Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Elveția a murit carbonizat in urma unui accident grav de circulație. Un Ferrari, un Lamborghini și o autorulota s-au izbit violent in Italia, la un raliu. Momentul șocant a fost filmat. Tragedia a avut loc pe Drumul de Stat 195, in apropiere de San Giovanni Suergiu, scrie Daily…

- Un cuplu de elvețieni a murit carbonizat in bolidul lor Ferrari, pe o șosea din Sardinia, luni, inainte de pranz. Cei doi au fost victimele unui accident in care au mai fost implicate un Lamborghini și un camper, iar momentul dramatic al impactului a fost filmat, scrie cotidianul regional Cronache Nuoresi.Din…

- Familie distrusa intr-un accident cumplit. Doi frați de 21 și 23 de ani au murit pe loc in urma impactului Doi frați au murit intr-un accident cumplit, care a avut loc duminica dupa-amiaza in Merișani, județul Argeș. Familie distrusa in accident. Cei doi frați, de 21, respectiv 23 de ani, s-au rasturnat…

- Accidentul infiorator de pe A1 București-Pitești a fost filmat. Momentul impactului devastator in care un microbuz a fost, pur și simplu, strivit intre doua TIR-uri este ingrozitor. Tragedia, soldata cu 5 morți, a avut loc la km 17, pe sensul spre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla.

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite intr-un accident provocat de un șofer baut. Accidentul a avut loc pe DN 7, la Santuhalm, in județul Hunedoara. Un șofer, de 34 de ani, conducea un autoturism pe banda a doua, din directia Deva spre Simeria, iar in zona localitatii Santuhalm a pierdut controlul…

- Momentul impactului: Imagini cu accidentul extrem de violent din Sibiu. Un BMW a intrat in doua autobuze. O tanara a murit Scene ingrozitoare au fost filmate de camerele de supraveghere in Sibiu, joi seara, cand o tanara de 30 de ani a murit intr-un accident cumplit. Incidentul a avut loc in apropierea…

- Sebi Olariu ș-a pierdut viața in accidentul produs de Vlad Pascu in stațiunea 2 Mai. Era cu un grup de prieteni cand șoferul, sub influența drogurilor, i-a lovit in plin. Asupra sa avea o camera GoPro, care, in mod surprinzator, a pornit chiar cu cateva secunde inainte de impact.

- Un barbat de 64 de ani a decedat in urma unui accident rutier produs, pe traseul R-6, in apropierea localitații Vranești din raionul Singerei. Tragedia s-a intamplat astazi, 15 august, in jurul orei 13:00.