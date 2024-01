Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targoviște au protocolat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele date, la intersecția strazilor I.C. Bratianu cu Petru Cercel, un barbat de 60 de ani, din comuna Aninoasa, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism…

- Accident rutier pe raza localitații Milcoiu – pe DN 7, anunța ISU Valcea. Doua TIR-uri au intrat in coliziune, unul dintre ele parasind partea carosabila. Din fericire, deși se anunța o victima, la final șoferul care a fost evaluat de cadrele medicale ajunse la fața locului a refuzat transportul la…

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, pe DN1 , in judetul Brasov, iar patru persoane sunt evaluate medical. Un accident s-a produs in aceasta dimineata pe DN1, in Timisu de Sus. Patru persoane sunt evaluate medical. Traficul este blocat intre Predeal si Brasov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Accident cu patru masini, la Poarta Alba: Doua persoane, transportate la spital, alte cinci fiind evaluate la fata loculuiPatru masini sunt implicate intr-un accident rutier produs in judetul Constanta, la Poarta Alba, iar doua persoane au fost deja transportate la UPU Constanta. Alte cinci persoane…

- Un accident grav a avut loc, sambata seara, in municipiul Targoviște! Trei persoane au fost transportate de urgența la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent pe strada Nicolae Balcescu. Inițial, la fața locului au fost evaluate patru persoane de catre echipajele medicale. Zona accidentului…

- Tamponare violenta, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații Șotanga! La fața locului doua persoane au fost evaluate medical, dar ulterior au refuzat transportul la spital. Pentru gestionarea situației de urgența au intervenit pompierii Detașamentului Targoviște, cu o autospeciala de stingere cu modul…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe DN 11, in județul Brașov, din cauza unui accident in care au fost implicate patru mașini. Trei persoane sunt evaluate medical.Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc pe DN 11, in apropiere de localitatea Lunca Calnicului, conform mediafax. In accident…

- Impact frontal pe D.J. 184, la ieșirea din localitatea Șurdești. Doua masini distruse și patru persoane ranite grav Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ieri, 13 octombrie, la ora 12.32,…