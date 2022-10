Imobiliarium: Toamna aceasta este perioada cea mai bună de investiţii imobiliare din ultimii ani Toamna aceasta reprezinta o buna perioada de investitii in imobiliare, intrucat schimbarile socio-economice in derulare vor face mai dificila achizitia incepand cu anul viitor, potrivit unui comunicat al Imobiliarium, eveniment digitalizat dedicat pietei rezidentiale. Mai exact, 2023 vine cu o crestere a taxelor in real-estate, precum si o oferta mai redusa, cauzata de incetinirea ritmului de eliberare a autorizatiilor de constructie in Bucuresti. Pe de alta parte, investitiile imobiliare sunt, in continuare, printre cele mai sigure, iar Romania reprezinta, inca, una dintre cele mai accesibile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Imobiliarium, cel mai amplu eveniment digitalizat dedicat pieței rezidențiale, toamna aceasta reprezinta o buna perioada de investiții in imobiliare, intrucat schimbarile socio-economice in derulare vor face mai dificila achiziția incepand cu anul viitor. Mai exact, 2023 vine cu creștere a…

- Xonia locuiește acum cu chirie in București. In urma cu ceva vreme, artista și-a vandut apartamentul, caci a locuit cu fostul iubit in America, și a investit banii in cariera ei artistica. Intr-un interviu pentru playtech.ro , ea a spus ca nu se gandește sa faca acum o investiție, mai ales ca in curand…

- Insarcinatul cu afaceri SUA la București, David Muniz, susține ca Romania este un pol de stabilitate in regiune, iar in fața agresiunii rusești in Ucraina, țara noastra reprezinta ancora SUA in aceasta parte a Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- „In ceea ce priveste programele finantate prin AFM pentru primarii, continuam programele Rabla Clasic si Rabla Plus, dar venim cu un program nou, Rabla Local, program pe care l-am dezbatut intens la Cluj in sensul adevarat al cuvantului si la o tonalitate mai ridicata, pentru ca propunerea pe care…

- Cat costa un mic cu muștar la restaurantul „Cocoșatu” din București? Romania, ca mai toata Europa, se afla intr-o criza economica fara precedent. Pe langa explozia prețurilor la servicii și utilitați, criza economica a ridicat prețurile și in restaurante. In 2022 restaurantele incearca sa supraviețuiasca…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro. „Romania urmeaza tendinta de crestere care se poate observa si la nivelul…

- In cel de-al doilea trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 4,6% fața de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de creștere anual de 14.3%.Romania urmeaza tendința de creștere care se poate observa și la nivelul Uniunii Europene. Per ansamblu, din…

- Desi productia de floarea soarelui din acest an este una record, acest lucru nu se va resimti prea mult in pretul uleiului, dimpotriva. Specialistii avertizeaza ca din septembrie vom avea parte de noi scumpiri ale uleiului alimentar. Romania produce cantitati impresionante de floarea-soarelui dar prelucreaza…