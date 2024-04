Stiri pe aceeasi tema

- Minunea vindecarii slabanogului din Capernaum este relatata de sinoptici astfel: Matei 9, 1-8; Marcu 2, 1-12 si Luca 5, 17-26.Sfintii Evanghelisti Marcu si Luca expun episodul imediat dupa momentul vindecarii unui lepros, deci inaintea intrarii Mantuitorului in tinutul gherghesenilor, pe cand ...

- DJ-ul german Tujamo, recunoscut ca pionier in scena muzicii electronice dance și laureat cu 3 discuri de platina și 14 discuri de aur, colaboreaza cu DJ-ul/producer-ul italian in plina ascensiune, Gamuel Sori, pentru a lansa piesa ‘Sometimes’. Colaborarea aceasta iși are radacinile intr-o intalnire…

- Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași, organizeaza sambata, 30 martie, „Marșul pentru viața”. Evenimentul se incadreaza in demersul pro-viața la nivel național, reunindu-se in acest an in jurul temei „Construim…

- „O lupta-i viața, deci te lupta Cu dragostea de ea, cu dor Oricare-ar fi sfarșitul luptei Ramai sa lupți ca ești dator” – George Coșbuc Am citit admirabila carte semnata de Acad. Prof. dr. Leon Danaila intitulata „Secretul longevitații creierului”, ed. Bookzone, București, 2023. Pomenitul autor e fiu…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman alaturi de celebra trupa romaneasca Voltaj au lansat vineri piesa „Din toata inima pentru Team Romania”, melodie dedicata sportivilor calificați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Vineri, 23 februarie, la pranz, la sediul COSR din București, in prezența a multor…

- Calvarul romanilor pare ca nu se mai termina! Astazi, 12 februarie 2024, de la ora 13,00, Asociația romanilor persecutați etnic și expulzați in 1940 de Ungaria hortysta a marcat in fața Prefecturii Satu Mare moartea democrației in Romania, a egalitații in drepturi a romanilor fața de minoritari.…

- Fanii lui Everton au protestat impotriva ligii engleze astazi, inaintea și in timpul meciului cu Tottenham din etapa 23 a Premier League. Liga engleza le-a „taiat” 10 puncte celor de la Everton in acest sezon, din cauza nerespectarii fair-play-ului financiar in sezonul 2021/2022. ...

- FC Rapid noteaza, duminica, intr-un comunicat, ca a aflat cu surprindere din spatiul public ca Andrei Paunescu, fiul lui Adrian Paunescu, a dat in judecata clubul pentru drepturi de autor si drepturi conexe legate de imnul echipei. Citește și: Cadavrul Andreei Rabciuc, campioana romanca de tir disparuta…