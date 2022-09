Ca parte a strategiei sale de creștere creatoare de valoare, cu accent pe proprietați cu randament ridicat, IMMOFINANZ achiziționeaza 53 de proprietați de retail in Republica Ceha, Polonia, Slovacia și Ungaria de la acționarul sau majoritar CPI Property Group (CPIPG). Portofoliul achiziționat are o suprafața inchiriabila de aproximativ 217.000 mp și este inchiriat in totalitate, cu un grad de ocupare de 99%. Prețul de achiziție se ridica la 324,2 milioane de euro. Contractul de achiziție a fost semnat pe 19 septembrie 2022, odata cu incheierea pentru 36 de proprietați de vanzare cu amanuntul din…