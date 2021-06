Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu un val dur de reactii, dupa ce a lansat fake news despre „respingerea” PNRR de catre Comisia Europeana, Marcel Ciolacu sustine ca el nu a spus asa ceva. „Asta nu se va intampla, desigur”, declara acum Ciolacu. „Stimate domn, eu ma refeream la observatiile trimise de Comisia Europeana.…

- Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), o noua instanta menita sa lupte impotriva fraudei si coruptiei care afecteaza fondurile Uniunii Europene (UE) a intrat in functiune marti, a anuntat sefa parchetului, romanca Laura Codruta Kovesi, care saluta ”un moment istoric” (mai…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European (PE) au transmis o scrisoare catre presedintia portugheza a Consiliului Uniunii Europene in care isi exprima ingrijorarea pentru faptul ca negocierile dintre statele membre pentru propunerea de regulament asupra Certificatului UE COVID-19 au ajuns…

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS si presedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, isi va deschide la Zalau un biroul local de europarlamentar, sambata, 22 mai, acesta fiind cel de-al treilea birou deschis in Romania, dupa cele din Brasov si Cluj-Napoca. "Iata ca a…

- Peste 6.000 de oameni au distribuit pe Facebook o presupusa imagine din China. In poza se vad mulți oameni fara masca, iar textul postarii spune ca nu exista restricții in țara de unde a pornit COVID, in timp ce „Romania e ținuta inchisa”. Postarea nu...