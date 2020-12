Imgini cu varianta de baza a noului model Dacia Sandero/Logan 1.0 SCe Access 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta de baza se numeste Dacia Sandero 1.0 SCe Access 2021 si este prezenta aici cu o singura culoare si nici un echipament optional petru a avea cel mai mic pentru pentru o masina NOUA din Romania. Aici vorbim de un Sandero echipat cu motorul 1.0 Sce de 65 CP…

- ​Nicușor Dan se așaza în dreapta lui Ludovic Orban și anunța ca va vota cu PNL la alegerile de duminica. „Opțiunea mea pentru votul de duminica e PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are România în acest moment. Chiar daca sunt fondatorul…

- Sindicatul pilotilor din Elvetia ia in calcul ca pilotii de avion sa se reorienteze catre a fi mecanici de locomotiva. Romania e pe minus cu 3.000 de mecanici de locomotiva. Pilotii de avion romani nu si-ar dori sa fie mecanici de locomotiva, scrie Mediafax.

- Ritmul de raspandire a noului coronavirus a fost relativ constant in ultima perioada in Romania. Saptamana trecuta numarul de cazuri noi a fost cu 2.000 mai mare decat in precedenta saptamana. Aproape 32% din cazurile noi de COVID-19 au fost confirmate intre 9 si 15 noiembrie, si au fost in: Bucuresti,…

- Numarul paturilor libere din ATI este din ce in ce mai mic, iar presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, spune ca trebuie actualizate criteriile de selectie a pacientilor. El precizeaza ca in Romania profeseaza 55.000 de medici, din care mai mult de jumatate sunt in numai șase orase.

- Ionuț Negoița a vorbit in premiera dupa ce a predat pachetul majoritar de acțiuni. Fostul patron a laudat transferurile facute de ”Nuevo Dinamo”, și a transmis, mai relaxat, fara batai de cap, un mesaj managementului spaniol. Este primul Derby de Romania post-era Ionuț Negoița, al "Nuevo Dinamo". Planuri…

- Romania nu exclude posibilitatea introducerii testelor obligatorii pentru persoanele care vin din țari cu multe cazuri de COVID-19. Ministrul Sanatații spune ca propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența. In prezent, 40 de țari au fost evaluate de Romania cu risc…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca specialistii discuta despre solicitarea unui test negativ de coronavrus la intrarea in tara a celor care vin din tari din zone de risc si se vor face propuneri CNSU si Guverului in acest sens. Varianta principala care se discuta este sa se ceara un test…