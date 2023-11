Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de patru ani de cand Narcisa Balaban, fosta iubita a lui Nicolae Guța, a fost batuta cu bestialitate in locuința sa de catre un barbat din trecutul ei, in sfarșit agresorul și-a primit pedeapsa. Iata cați ani va sta in inchisoare barbatul, dar și ce suma trebuie sa plateasca .

- O femeie din New York a relatat cum a aruncat din greșeala la gunoi un premiu de 12 milioane de dolari, dupa ce a caștigat la loto in urma cu mai bine de 30 de ani, scrie Mirror.Janet Valenti, acum in varsta de 77 de ani, iși creștea pe atunci cei doi copii adolescenți, Kevin și Jennifer, dupa ce soțul…

- Un adolescent de 14 ani este suspectat ca a injunghiat mortal un baietel de sase ani. Crima a avut loc intr-o localitate din nord-estul Germaniei, scrie News.ro. Baiatul a fost gasit grav ranit, intr-un tufis, la 14 septembrie. Parintii il dadusera disparut dupa ce nu se intorsese de pe un teren de…

- Politistii locali din cadrul DGPL Constanta au amendat cu suma de 10.000 de lei o persoana care a aruncat deseuri menajere pe domeniul public Fapta a fost surprinsa cu ajutorul camerelor de supraveghere, cu ajutorul carora politistii locali monitorizeaza in permanenta intreg municipiul Constanta si…

- Doi pacienți tineri din Alba, internați in stare GRAVA, au nevoie de sange și trombocite, grupa AB pozitiv: ”Va rugam sa-i ajutați” Doi pacienți tineri din Alba, internați in stare GRAVA, au nevoie de sange și trombocite, grupa AB pozitiv: ”Va rugam sa-i ajutați”. Centrul de Transfuzie Sanguina Alba…

- Șoferul beat in varsta de 19 ani, acuzat ca a ucis trei tineri pe o șosea din Alba, a fost arestat preventiv. Avea o imbibație alcoolica de 1,94 g/l alcool pur in sange in zorii zilei, respectiv 1,81 g/l alcool pur in sange o ora mai tarziu.Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Scene terifiante au avut loc intr-un hotel Botoșani. Din motive inca neelucidate, o mama și-a aruncat copiii de la etaj și a amenințat ca se sinucide. Micuțul in varsta de 2 ani a murit. La fața locului s-au deplasat o echipa de polițiști și un negociator.

- Șoferul de 19 ani, care, aflat sub influența drogurilor, a intrat intr-un grup de tineri, ucigand doi dintre ei, face parte dintr-o familie care pare sa-i fi oferit totul de-a gata. Tatal tanarului este stabilit in Olanda, in orașul Roermond, și se ocupa, printre altele, de curse de mașini. In trecut,…