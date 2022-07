Compania de management și consultanța Frames a dat publicitații un amplu studiu care ar trebui, cel puțin, sa ne dea de gandit… Potrivit studiului, pe an ce trece, populația Romaniei imbatranește și devine tot mai bolnava. Potrivit datelor furnizate de lnstitutul Național de Statistica, populația varstnica a țarii noastre a depașit-o cu peste 20% pe cea tanara, cu varste de pana in 14 ani, iar perspectivele urmatorilor ani indica o accentuare a acestui fenomen. Numarul batranilor de peste 65 de ani, de exemplu, a trecut de 3,8 milioane de persoane (17,5% din total), in timp ce numarul copiilor…