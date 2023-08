Stiri pe aceeasi tema

- Nyck de Vries a vorbit miercuri despre durerea pe care a resimțit-o dupa ce a pierdut locul de la AlphaTauri in Formula 1 in favoarea australianului Daniel Ricciardo, dupa doar 10 curse și inainte de a avea șansa de a concura in Marele Premiu al Olandei, țara sa natala.In varsta de 28 de ani, olandezul…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz Jr. (Ferrari) a fost retrogradat de pe locul patru pe locul sase in clasamentul final al Marelui Premiu al Austriei, disputat duminica pe circuitul de la Spieberg, in urma unui protest acceptat al echipei Aston Martin de catre comisarii de cursa, transmite Reuters.Podiumul…

- Sergio Perez este in prezent pe locul doi in clasamentul piloților in Formula 1, insa evoluțiile mexicanului din echipa Red Bull au fost dezamagitoare in ultima perioada, motiv pentru care i-a fost atrasa atenția de catre oamenii cu putere de decizie.

- Helmut Marko (80 de ani), om important in conducerea celor de la Red Bull, anunța schimbari majore in privința echipei AlphaTauri, inclusiv un nume nou incepand din 2024. In 2020, Scuderia Toro Rosso, echipa a doua a celor de la Red Bull, și-a schimbat numele in „AlphaTauri” din motive de sponsorizare.…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, va avea loc Marele Premiu al Canadei, a opta cursa a sezonului de Formula 1. Max Verstappen (25 de ani), lider in clasamentul general al piloților, pleaca din pole-position, urmat de Fernando Alonso (Aston Martin) și Lewis Hamilton (Mercedes). Cu 5 victorii in primele…

- Pilotul echipei Red Bull, Max Verstappen, a reușit o noua performanța in Formula 1, caștigand Marele Premiu al Spaniei de duminica. Oladezul a devansat mașinile Mercedes ale lui Lewis Hamilton și George Russell și coechipierului sau Sergio Perez, care a t

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat duminica Marele Premiu de la Monaco, impunandu-se in fata lui Fernando Alonso.Max Verstappen (Red Bull) a castigat pentru a doua oara la Monte Carlo, in timp ce Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe locul al doilea, iar Esteban Ocon (Alpine Renault) a…

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat Marele Premiu de la Monaco, impunandu-se in fata lui Fernando Alonso. Max Verstappen (Red Bull) a castigat pentru a doua oara la Monte Carlo, in timp ce Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe locul al doilea, iar Esteban Ocon (Alpine Renault) a incheiat…