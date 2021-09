iMapp Bucharest 2021, evenimentul care luminează sâmbătă Palatul Parlamentului. Care e programul Cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional, iMapp Bucharest 2021, se intoarce in acest week end la București. Evenimentul va incepe la ora 17:00, accesul este gratuit, dar toți participanții trebuie sa respecte reguli clase impuse de organizatori. Cuprins: Cine participa la iMapp Bucharest 2021 Darklight Studio Jonas Denzel Flightgraf Li Cheng Dies Michele Pusceddu Reguli speciale și masca obligatorie Mai multe obiecte sunt interzise Zona speciala de Food Trucks La ediția din acest an șase echipe internaționale, premiate la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, de la ora 15:00, CSM București joaca primul sau meci din nou ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Adversara campioanei Romaniei va fi echipa daneza Esbjerg. Esbjerg - CSM București, live de la 15:00 Meciul va fi transmis pe DigiSport 2, TelekomSport și Look Sport 2. CSM București,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 de ani, s-a calificat in finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio, SUA), dotat cu premii totale de 235.238 $, dupa ce a invins-o vineri, 27 august, pe poloneza Magda Linette, scor 7-6 (5), 6-2, informeaza Agerpres . Begu (31 ani, 74 WTA) a obtinut victoria…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a incheiat, sambata, Trofeul Centenar de la Oradea, cu o infrangere, scor 30-32 (12-16), cu campioana Ungariei, FTC Budapesta, viitoarea adversara din grupele Ligii Campionilor. Minaur Baia Mare si Debrecen VSC joaca al doilea meci al zilei. FTC…

- Publicatia germana WELT a analizat intr-un articol recent publicat PNRR-urile prezentate de tarile din UE si modul cum acestea au fost primite de Bruxelles. PNRR-ul Romaniei este privit cu scepticism de jurnalistii germani care au punctat probleme care au dus la amanarea sa pana in luna septembrie.…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit sa acceada, duminica, pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Budapesta, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o in ultima runda a calificarilor pe italianca Martina Di Giuseppe, cu 6-1, 4-6, 7-6 (3). Jaqueline…

- Portugalia și Franța au oferit un meci spectaculos in ultima partida din grupele EURO 2020, remizand 2-2, la Budapesta. Franța caștiga grupa și o va infrunta in „optimi” pe Elveția, la București.Germania se califica de pe 2, joaca in faza urmatoare contra Angliei.Portugalia merge in „optimi” de pe poziția…

- Campioana mondiala Franta va veni la Bucuresti in optimile de finala ale turneului final EURO 2020 la fotbal, deoarece a castigat Grupa F, dupa ce a terminat la egalitate cu campioana europeana Portugalia, 2-2 (1-1), miercuri seara, pe Puskas Arena din Budapesta. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea,…

- La scurt timp dupa ce a revenit premier al Ungariei, in 2010, Viktor Orban a declarat sportul prioritate naționala și din acel moment au inceput investițiile uriașe in infrastructura sportiva. Astfel, s-au construit stadioane, sali de sport, bazine, terenuri etc. De ce? Foarte simplu. Pentru ca a conștientizat…