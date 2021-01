Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.000 de angajați din sistemul sanitar timișean s-au vaccinat. Potrivit autoritaților, de la debutul campaniei de imunizare și pana in prezent, s-au administrat... The post Aproape 3.000 de angajați din sistemul sanitar timișean s-au vaccinat. Nu au fost reacții adverse appeared first on Renasterea…

- Un spaniol din 10 a fost infectat cu SARS-CoV-2, indica ultimul studiu efectuat in luna noiembrie. Datele arata ca, in cel de-al doilea val al pandemiei, numarul infectarilor s-a dublat și aproximativ 4,7 milioane de persoane au trecut deja prin boala.

- Au trecut alegerile parlamentare, apar date despre impactul raspandirii Covid-19 in Romania! Deși atat președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cat și fostul premier Ludovic Orban precizau in majoritatea aparițiilor publice dinaintea alegerilor parlamentare ca pandemia este sub control in țara noastra,…

- O asistenta medicala de la laboratorul privat din incinta Spitalului Județean de Urgența Buzau a decedat, la cateva zile dupa infectarea cu noul coronavirus. Informația a fost divulgata de liderul SANITAS Buzau, asistentul Mihai Ștefan, intr-o intervenție telefonica, in aceasta seara, la Campus TV.…

- Austria trece de la masurile de carantina partiala si interdictii de miscare doar pe timpul noptii la un lockdown total pe intregul teritoriu al tarii. Masura va fi impusa pentru cel putin doua saptamani si jumatate, venind dupa o crestere necontrolata a numarului de cazuri.

- Trei pacienți care așteapta un loc in terapia intensiva din Sibiu vor fi duși la ATI la Targu-Mureș, a anunțat Raed Arafat, relateaza Mediafax.Raed Arafat a spus, in urma vizitei facute in Sibiu, ca la Spitalul Militar se suplimenteaza vineri cu 5 paturi locurile la terapie intensiva.…

- Situația se agraveaza din nou in spitalele din Italia, mai ales in nordul și sudul țarii, unde patru regiuni sunt zone roșii și au intrat de cateva zile in lockdown. Sistemul sanitar este iar aproape de saturație, dupa ce autoritațile din Peninsula raporteaza zilnic 30.000 de cazuri noi de Covid-19.

- Cancelarul german Angela Merkel si-a indemnat luni concetatenii sa respecte noile restrictii antiepidemice in vigoare incepand din aceasta zi, mai ales reducerea drastica a contactelor intre ei, astfel incat la sfarsitul lunii noiembrie sa se ajunga la un ''punct de cotitura'' in lupta…