Imaginile groazei! Un autocar a ars ca o torţă în mers. Vehicului, distrus în totalitate FOTO/VIDEO Incidentul a avut loc marti, 21 ianuarie, in jurul orei 15:00, in apropierea satului Gorneo din raionul Orhei, autocarul plin cu copiii venea din Hancesti si se indrepta spre Orhei. Apelul la numarul de urgenta a fost receptionat la ora 15:07. Vehiculul a fost distrus in totalitate de flacarile imense. Incendiul a fost lichidat de catre pompieri in doar 15 minute, insa in zona s-a format un ambuteiaj de cativa kilometri. In timpul deplasarii, soferul a observat ca in partea din spate a vehiculului, in regiunea motorului, iesea fum. Prin urmar,e acesta s-a oprit pe acostament si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

