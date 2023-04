Imaginile cu Retezatul care creează iluzii optice. „Ceva atât de frumos nu poate exista în realitate” FOTO Crestele inzapezite ale Retezatului și Parangului, vizibile mai ales in zilele de primavara, domina panorama Hunedoarei, observata dinspre nord, sporind farmecul unora dintre cele mai emblematice locuri din județ. Cristian Resiga, un fotograf din Deva, se numara printre autorii unora dintre cele mai spectaculoase imagini cu Retezatul, in zilele de primavara. In aceasta perioada, crestele inconfundabile din Munții Retezat au vizibilitatea maxima din timpul anului, putand fi observate de la aproape 100 de kilometri. Cu ajutorul unui teleobiectiv, Retezatul acoperit de zapada a putut fi „fixat” … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

