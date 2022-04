Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a participat la slujba de Inviere la Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova, potrivit Kremlinului. Putin a transmis un mesaj in care vorbește despre „inaltele idealuri și valori morale” care ii unesc pe creștinii ortodocși și despre „sentimentele luminoase” și „credința…

- Refugiatii ucraineni au putut participa la Catedrala Mitropolitana din Iasi, la Slujba de Inviere, oficiata in limba slavona bisericeasca, asa cum se slujeste in Ucraina. De altfel, in premiera, Lumina Sfanta adusa de la Ierusalim a fost trimisa din Romania si in Republica Moldova si Ucraina. (Rador/…

- PAȘTE 2022: Sfanta Lumina va fi adusa in aceasta seara de la Ierusalim. Slujba de Inviere la Catedrala din Alba Iulia Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita…

- Cel mai mare festival multicultural din regiune, Parcul Primaverii de la Muzeul Satului Banațean, așteapta timișenii cu muzica tradiționala romaneasca, slujba de Inviere și un recital Damian & Brothers. Ultimele patru zile de festival vin cu o oferta culturala bogata, pentru toate gusturile, astfel…

- Evenimentul Parcul Primaverii, organizat de Consiliul Județean Timiș și instituțiile subordonate la Muzeul Satului Banațean, este deschis pana in 25 aprilie, inclusiv in zilele de sarbatoare. Veți gasi aici activitați pentru intreaga familie, muzica tradiționala romaneasca, un recital susținut de Damian…

- Președintele Klaus Iohannis a mers in aceasta dimineata la Biserica Romano-Catolica Sfanta Treime, din Sibiu. Seful statului a ajuns la slujba de Paște alaturi de sotia sa, Carmen. Cei doi au fost și aseara la slujba de Inviere. Președintele spune ca de sarbatori se va ruga pentru cei care așteapta…

- Romanii vor plati in 2022 pentru masa de Paște mai mult cu cel puțin 70 de lei. In coșul de cumparaturi nu exista nici macar un produs care sa coste la fel ca anul trecut, toate sunt mai scumpe. Mielul intra in categoria delicateselor din cauza prețului tot mai ridicat. Un kilogram costa cu 35% mai…