- Turcia a anuntat duminica inchiderea temporara a frontierei sale terestre cu Iranul si sistarea curselor aeriene care vin din aceasta tara, unde s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra…

- China a raportat duminica o noua scadere a numarului de infecții cu coronavirus în regiunile din afara epicentrului epidemiei, dar oficiali din domeniul sanatații de la nivel mondial spun ca este prea devreme pentru a face prognoze privind evoluția situației din cauza noilor cazuri din alte parți…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…

- Epidemia cu noul coronavirus are "un impact relativ ridicat" asupra nivelului consumului in China, iar Guvernul va lua in considerare adoptarea unor masuri suplimentare de sprijin, inclusiv pentru majorarea vanzarilor auto, a anuntat joi Ministerul Comertului de la Beijing, citat de Reuters.…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea "extrem de fragila" a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI). Intr-o nota adresata ministrilor…

- Un expert epidemiolog din Hong Kong, care a jucat un rol major in combaterea epidemiei Sars in anii 2000, a declarat, pentru Guardian , ca epidemia coronvirus din China ar putea afecta 60% din populația globului, atata vreme cat virusul nu poate fi controlat. El a mai spus ca statele ar trebui sa ia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii colaboreaza cu Google pentru a se asigura ca oamenii primesc in primul rand informatiile OMS atunci cand cauta online informatii despre noul virus gripal din China, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul…

- Coronavirusul, care a facut pana acum 305 de morți și a infectat 14.300 de oameni din peste 25 de țari, a fost identificat de cercetatorii chinezi in timp record: o saptamana. Asta, datorita unui sistem eficient, dar și controversat, implementat imediat dupa epidemia de SARS din 2003, scrie Business…