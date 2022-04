Stiri pe aceeasi tema

- Rotitul cocoșului de munte, imagini rare surprinse in padurile Bucovinei Foto: Arhiva. Imagini rare cu un cocoș de munte au fost surprinse din nou în padurile Bucovinei, de fotograful Cristian Dorofteiesei. Este a doua lor întâlnire. Curios este cum a reacționat cocoșul…

- VREMEA pe 4 saptamani – Paști și 1 Mai: perioade cu ploi și furtuni și variații de temperatura. Prognoza meteo pana in 16 mai De Florii vremea va fi foarte rece pentru aceasta perioada, insa de Paște temperaturile mai cresc. De 1 Mai este posibil sa fie ploi și furtuni, fenomene meteo care vor continua…

- De mai bine de o saptamana, Vama Isaccea a devenit un furnicar. Zilnic sute de persoane din Ucraina trec frontiera in Romania in incercarea de a scapa de razboiul din tara lor. Femei cu copii in brate fug din calea razboiului fara sa aiba o tinta precisa, decat aceea de a si vedea copiii linistiti.…

- Sambata, armata rusa incearca sa cucereasca Mariupol. Corespondentul Libertatea insoțește refugiații. de Mircea Barbu (corespondența din Mariupol, Ucraina) Trenurile de noapte de aici, din sud-estul Ucrainei, n-au mai plecat spre Kiev . Capitala e și ea un focar de lupte, ca și orașele care se bat ca…

- Astazi vremea va fi neobișnuit de frumoasa pentru normalul perioadei. In vest, nord-vest și centru va ploua puțin, insa in celelalte zone va fi insorit. Maximele pleaca de la 6 grade in Transilvania și ajung pe la 16 grade in Muntenia. In Dobrogea și cu Baragan se anunța o zi placuta, cu soare, cațiva…

- Incepand de miercuri doua furtuni vor lovi vestul, centrul și nordul Europei. De joi și Romania va fi atinsa de periferia sistemului cu rafale ale vantului, precipitații si ninsori abundente. Pe parcursul zilei de joi intensificarile de vant care vor avea viteze la rafale de peste 100-120 km/h la altitudini…

- FOTO VIDEO| Imagini uluitoare surprinse intr-un magazin Vodafone: O femeie in varsta este trantita la pamant de un angajat FOTO VIDEO| Imagini uluitoare surprinse intr-un magazin Vodafone: O femeie in varsta este trantita la pamant de un angajat Imagini uluitoare surprise intr-un magazin Vodafone din…

- Imagini ale unei femele ras cu doi pui care se joaca au fost surprinse intr-o padure din Parcul Natural Putna-Vrancea de catre camerele de monitorizare a faunei instalate de specialistii Romsilva. Imaginile cu femela ras impreuna cu cei doi pui au fost postate pe pagina de Facebook a Regiei Autonome…