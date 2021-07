Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare au fost surprinse pe Autostrada Soarelui, acolo unde șoferii circula dupa regulile proprii. Din cauza cozilor lungi formate in aceste zile caniculare, aceștia au decis sa recurga la metode care sa le scurteze timpul de așteptare. Din pacate, acest comportament este total ilegal…

- In mediul online, au aparut mai multe filmari care prezinta șoferi care merg pe contrasens pe A2 București – Constanța pentru a reuși sa scape de aglomerație, relateaza publicața locala ReplicaOnline . Imaginile vine la doar cateva zile dupa pe austrada a avut loc un carambol cu 55 de mașini. Potrivit…

- Peste 50 autoturisme au fost implicate, vineri dimineața, intr-o serie de accidente in lanț, pe Autostrada A2, pe sensul dinspre București catre Constanța, intre km 172 și km 183. A fost activat planul roșu de intervenție.La fața locului au acționat 20 de ambulanțe din București, Constanța, Ialomița…

- Un carambol in care au fost implicate peste 50 de autoturisme s-a produs vineri pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 183, in zona municipiului Medgidia, pe sensul catre litoral. Un numar de 17 persoane, printre care cinci minori, au fost ranite in urma carambolului. Patru zone de carambol…

- Cinci persoane sunt ranite, dupa accidentul de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui, din zona Medgidia. Surse neoficiale arata ca, la o distanța de doar doi kilometri s-au produs doua accidente: unul cu cinci victime și altul in care au fost implicate aproximativ 20 de mașini. Surse…

- Val de accidente pe Autostrada Soarelui si blocaje pe zeci de kilometri din cauza aglomeratiei. Mai multe masini au fost implicate, sambata dimineata, in mai multe accidente, ceea ce a dus la blocaje si la cozi uriase de autoturisme, in conditiile in care, pe litoral, se estimeaza ca vor fi 100.000…

- Scene demne de filmele de comedie au fost surprinse in București, unde o femeie s-a aruncat teatral in fața unei mașini, simuland ca a fost lovita. Deși nici nu a fost atinsa, femeia a sunat la 112, acuzand ca a fost accidentata. Articolul Premiul Oscar pentru interpretare. Cum s-a aruncat o femeie…

- Un tanar de 28 de ani, care s-a urcat beat la volan, s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat un accident de circulație in Șieu Magheruș. Articolul Impact intre doua mașini pe DN17, provocat de un șofer beat apare prima data in Someșeanul.ro .