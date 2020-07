Sunt imagini uluitoare care au fost filmate intr-un hypermarket din București, unde un grup de indivizi a creat haos și a transformat magazinul in local de petrecere. Imagini uluitoare intr-un supermarket din București Astfel, oamenii au luat de pe rafturi tot ce au dorit și s-au așezat la masa. Au mancat apoi kilograme de mezeluri […] The post Imagini uluitoare intr-un supermarket din București. Petrecere cu mancare și bautura de pe rafturi appeared first on IMPACT .