- Zeci de pacienți infectați cu COVID-19 așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați. Nu mai sunt locuri libere in saloanele din UPU. Conducerea spitalului a cerut ajutor la ISU și la Serviciul de Ambulanța, iar unii dintre bolnavi sunt tratați in ambulanțe. Conform…

- Imagini cumplite surprinse la morga Spitalului Universitar din Capitala. Nu mai este loc din cauza numarul mare de morți. Daca in mod normal, intr-o luna, unitatea medicala are nevoie de 100 de saci, acum a cerut de cinci ori mai mulți.

- Cele 21 de concentratoare de oxigen detinute de Serviciul de Ambulanta Samaritanus din Targu Mures sunt folosite intens de bolnavii COVID-19 care necesita oxigen și se trateaza la domiciliu. Alte 10 persoane sunt inscrise pana in acest moment pe lista de asteptare. Intr-o postare pe Facebook, coordonatorul…

- Polonia a trimis Romaniei 50 de concentratoare de oxigen prin Mecanismul European de Protecție Civila, a anunțat miercuri Guvernul. Aparatura va fi folosita pentru bolnavii de Covid de la Spitalul mobil din Lețcani.

- “Romania e acum in scenariul Italiei”, a spus joi Valeriu Gheorghita, iar ce se intampla in spitalele din Romania ii da dreptate coordonatorului campaniei de vaccinare. Ambulantele cu bolnavi de COVID stau la coada la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. In curte a fost amenajat un cort in care…

- In UPU a Spitalului Sfantul Spiridon sunt 12 pacienti COVID care necesita ventilatie mecanica. Au fost tranferati doi pacienti in ATI-urile din celelalte spitale iar , intre timp, a decedat un bolnav COVID dar au venit alti doi. Alti pacienti dependenti de oxigen sunt internati pe sectii. "Nu mai sunt…

- Pentru a evita internarea a cat mai multor bolnavi confirmați cu COVID-19, cei cu forme ușoare sau medii vor primi un antiviral de la farmaciile spitalelor pentru a se trata acasa. Guvernul a aprobat luni seara,...

- Bolnavii erau internați in spitale Sase decese au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, este vorba despre 3 barbati si 3 femei, internati in spitale din judetele Botosani, Caras-Severin,…