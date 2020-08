Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Mike Pence a incheiat a treia seara a Conventiei Nationale Republicane cu un discurs in care i-a avertizat pe americani ca democratul Joe Biden va duce tara spre socialism si declin daca va fi votat presedinte, relateaza Reuters, conform news.ro.Pence a spus ca este cruciala…

- Atat vicepresedintele, cat si alti republicani au descris scrutinul din 3 noiembrie dintre Trump si Biden ca alegere intre „lege si ordine" si faradelege. „Adevarul dur este ca nu veti fi in siguranta in America lui Joe Biden", a spus Pence in fata sustinatorilor adunati la Fort McHenry din Baltimore…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe rivalul sau republican, presedintele in exercitiu Donald Trump, ca "se eschiveaza" in plina criza de COVID-19, cu o zi inainte de conventia republicana, relateaza AFP. "Nu il invinovatesc pentru criza COVID. Ii…

- Cantareata americana Billie Eilish a interpretat noua sa melodie, ''My Future'', la Conventia Nationala Democrata, sustinandu-l pe Joe Biden, candidatul nominalizat al Partidului Democrat la alegerile prezidentiale si indemnand oamenii sa ''voteze ca si cum vietile noastre…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile…

- Circa doua treimi din cetatenii americani inscrisi pe listele electorale sunt impotriva amanarii alegerilor prezidentiale din cauza epidemiei de coronavirus, arata un sondaj Reuters/Ipsos ale carui rezultate au fost publicate miercuri. Mai mult de jumatate din alegatori cred ca presedintele Donald Trump…

- Peste 1.000 de responsabili religiosi americani au lansat marti un apel catre presedintele Donald Trump sa renunte la reluarea executiilor federale, prevazuta saptamana viitoare, dupa 17 ani de intrerupere, potrivit France Presse, potrivit Agerpres."In timp ce tara noastra se lupta cu pandemia…