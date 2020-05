Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai aglomerat oraș din Brazilia, Sao Paolo, este sufocat de cazurile de coronavirus. Spitalele sunt aproape de colaps iar persoanele decedate nu mai au loc in cimitire. Imagini tulburatoare au fost obținute cu drona deasupra unui cimitir din oraș, transmite CNN. O inmormantare are loc la fiecare…

- Pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 6060 de cazuri de infecție COVID-19, dintre care 783 in Transnistria.In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internați 31 pacienți cu suspecție la COVID-19.

- Doi medici chinezi care au dezvoltat o forma grava de Covid-19 și au fost internați in stare critica, au avut parte de o surpriza dupa ce s-au recuperat, arata ProTv.Culoare pielii celor doi doctori s-a inchis susbtantial la culoare iar trasaturile fizionomice ale acestora au suferit modificari.…

- Imagini teribile vin din New York, unde victimele epidemiei sunt ingropate laolalta! Cimitirele nu mai fac fata numarului urias de decese, asa ca sicriele sunt depuse in gropi comune. Atenție, imaginile care urmeaza va pot afecta emoțional!

- Imagini cu puternic impact emoțional au fost surprinse in Suceava și facute publice pe rețelele de socializare. Un barbat mort din cauza Covid-19 a fost dus de la spital la cimitir cu mașina de la pompe funebre, in timp ce rudele, sfașiate de durere, priveau din poarta.

- Imagini cutremuratoare intr-un oraș din Ecuador. Spitalele, morgile și serviciile funerare nu mai fac fața numarului mare de victime in urma pandemiei de coronavirus, iar oamenii sunt nevoiți sa abandoneze pe strazi cadavrele celor uciși de COVID-19, scrie CBS News.

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…