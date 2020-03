Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Sanatatii din Olanda i s-a facut rau, miercuri, in timpul unei dezbateri in Parlament referitoare la coronavirus, el subliniind ca motivul principal este extenuarea dupa saptamani intensive de munca, relateaza Reuters.

- Cruzime greu de imaginat intr-o padure din tara noastra. Pe retelele de socializare a fost distribuit un filmulet in care apare un adolescent care tine de urechi o vulpe si o loveste cu putere, de cateva ori, de pamant si de un copac.

- Un ras-a atacat dresorul in timpul spectacolului. S-a intamplat la circul din Osetia de Sud, in Thinvali. Nimic nu prevestea ca animalul va deveni violent. La un moment dat, rasul nu a mai executat comenzile dresorului, refuzand sa sara de pe postament.

- Jane O'Toole, capitanul echipei de fotbal feminin St. Mirren, a suferit o accidentare grava in timpul partidei. Fotbalista a cazut rau in urma unei ciocniri cu o adversara, iar genunchiul sau s-a dislocat. Ianis Hagi are Scotia la picioare: "Ianis, vrei sa te mariti cu mine?" si "Ianis e mai…

- Un nou-nascut a fost taiat pe fața in timpul unei operații de cezariana, dupa ce medicul a scapat bisturiul, facandu-i copilului o rana ce probabil ca ii va lasa un semn pentru tot restul vieții.

- Fabio Alcaraz a fost impuscat de sapte ori. Un glont l-a lovit in piept, iar altul i-a distrus complet genunchiul drept. Transportat de urgența la spital, fotbalistul a pierdut mult sange și nu a putut fi operat pe loc. Familia sa a facut un apel pentru donarea de sange. Incidentul a avut…

- Promotiile anuntate de un mall din Australia au dus la un deznodamant tragic. Peste 100 de oameni au fost zdrobiti de multime in timpul cumparaturilor haotice de sarbatori, dupa ce a fost anuntata o tombola, informeaza Ladbible, citat de gandul.info.