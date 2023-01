Imagini șocante surprinse de o camera de supraveghere dintr-un imobil din Indiana, SUA, arata un copil in scutece plimbandu-se cu un pistol in mana, pe casa scarilor. Imaginile, obținute de pe o camera de supraveghere, au fost difuzate in cadrul emisiunii „On Patrol: Live”, un reality show care urmarește viața de zi cu zi a […] The post Imagini șocante. In scutece, un copil se plimba pe scari cu un pistol incarcat in mana - VIDEO first appeared on Ziarul National .