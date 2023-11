Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Imagini extrem de dure din transeele din Ucraina. Brigada 47 Mecanizata, forta de elita a armatei ucrainene, a fost trimisa pe frontul din Donetk, la Avdiivka, cu scopul de a opri ofensiva rusilor in acea zona.

- Noua persoane, inclusiv doi copii mici, au fost gasite impuscate mortal in casa lor din orasul Volnovakha, din estul Ucrainei, ocupat de Rusia, relateaza BBC.Oficialii ucraineni spun ca ei cred ca soldatii rusi au ucis intreaga familie Kapkanets pe 27 octombrie pentru ca au refuzat sa le cedeze casa.…

- Femeile din Rusia, "invitate" sa lupte in Ucraina. Potrivit informațiilor de pe portalul web Important Stories (istories), care se declara una dintre putinele surse din Rusia de jurnalism de investigatie independent, femei-lunetist si femei-operator de drone au inceput sa fie recrutate pentru o unitate…

- Satul Derevyannoe din Karelia, situat in nord-vestul Rusiei, are un aspect ingrijit. Pomii sunt incarcați cu fructe, ambarcațiunile sunt gata sa fie utilizate, iar lemnele sunt aranjate pentru iarna. Nu pare a fi un loc pentru crime in masa, insa ele se petrec, relateaza Sky News.

- Atat armata rusa, cat și Grupul Wagner au recrutat mulți infractori și criminali din inchisorile din Rusia pentru a-i trimite pe frontul din Ucraina. Acum, mulți dintre ei se intorc acasa, unde sunt liberi sa comita noi atrocitați, relateaza Sky News.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 15 ranite, intre care un copil, ieri, intr-un atac al fortelor ruse care a vizat orasul Kremenciuk, centrul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional pe Telegram. “Inamicul a lansat rachete asupra Kremenciuk. O racheta a fost doborata de fortele de aparare aeriana.…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de persoane care a forțat cetațeni cubanezi sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Havana, adaugand ca autoritațile lucreaza pentru a „neutraliza și dezmembra” rețeaua, transmite Reuters. In comunicatul Ministerului…

- De la inceputul razboiului, Ucraina și Rusia au pierdut un numar impresionant de militari. Kievul și Moscova pastreaza tacerea si nu anunta toate pierderile, dar oficiali americani estimeaza ca peste 500 de mii de soldați ruși și ucraineni au murit sau au fost raniți.