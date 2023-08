Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor s-a intors de la filmarile pentru noul sezon America Express, iar Razvan Fodor a așteptat-o cu nerabdare la aeroport. Iata ce reacție a avut prezentatorul TV, dupa ce și-a luat soția acasa.

- Smiley și Gina Pistol au plecat intr-o vacanța cu Josephine, fiica lor, chiar dupa festivalul Neversea care s-a incheiat duminica, 9 iulie. Cantarețul și prezentatoarea se bucura de clipe deosebite, in familie. Duminica, Gina Pistol a urcat pe scena festivalului Neversea alaturi de Smiley. Cei doi au…

- In urma cu fix o luna, Smiley impreuna cu frumoasa sa soție, Gina Pistol, și-au unit destinele și și-au jurat iubire veșnica. Credeați ca știți totul? Ei bine, Smiley a postat pe rețelele sale de socializare imagini nemaivazute cu fiica sa, micuța Josephine. Cum arata fiica lui Smiley și a Ginei Pistol?…

- Gina Pistol și Smiley au publicat prima imagine de la nunta in care apar alaturi de fiica lor. In fotografia de pe rețelele sociale, mirii sunt extrem de feiciți, iar Josephine se bucura de puțina liniște alaturi de parinții ei, in ziua cea mare.

- Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol nu a lipsit de la nunta parinților ei, evenimentul care a avut loc sambata, 27 mai. In varsta de doi ani și cateva luni, Josephine a facut furori in rochia ei de prințesa și cu mișcarile sale de balerina. Dupa 7 ani de relație, Gina Pistol și Smiley au spus ieri cel…

- Gina Pistol și Smiley au facut publica prima fotografie de la nunta in care apar alaturi de micuța lor, Josephine. In descrierea fotografiilor, cei doi au avut o prima reacție dupa petrecerea de vis de seara trecuta. Indragostiții care ieri au devenit soț și soție in acte și și-au jurat iubire in fața…

- Smiley și Gina au devenit, astazi, soț și soție. Artistul și prezentatoarea TV s-au casatorit și traiesc cea mai importanta zi din viața lor, alaturi de invitați și fiica lor, Josephine. Spynews.ro, cel mare tare site de știri mondene din Romania, va arata tot ce se intampla astazi, dar și cum s-au…

- In urma cu cateva zile, Gina Pistol și Smiley le povesteau fanilor ca vor pleca intr-o vacanța doar ei doi, chiar inainte de nunta. De curand, prezentatoarea TV le-a cerut ajutorul fanilor, pentru a gasi cadoul pe care i l-a cerut fiica sa, Josephine, inainte sa plece in excursie.